Konya'da 200 Doğu Türkistanlı çocuğa mont ve bot şehit polisin anısına verildi - Son Dakika
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Konya'da 200 Doğu Türkistanlı çocuğa mont ve bot şehit polisin anısına verildi

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Konya\'da 200 Doğu Türkistanlı çocuğa mont ve bot şehit polisin anısına verildi
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Konya Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda 200 Doğu Türkistanlı çocuğa mont, bot ve hediye verildi. Kızılay Karatay Şube Başkanı Serkan Yayla, dağıtımın şehit özel harekat polisi Mustafa Çetin'in hatırasına ithafen yapıldığını söyledi.

Konya'da Doğu Türkistanlı 200 çocuğa mont ve bot verildi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, Karatay Gençlik Merkezinde düzenlenen programda, Doğu Türkistanlı çocukların sevincine ortak olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Doğu Türkistanlıların ülkelerini terk etmemek için her türlü yolu denediklerini belirten Ceylan, "Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi korumaya devam edeceğiz. Bu kardeşlerimizin dünya devlerinin radarında olduğunu ve onları devşirmek için her türlü çabayı harcadıklarını bilmek ve sorumluluklarımızın farkında olmamız gerekir." diye konuştu.

Kızılay Karatay Şube Başkanı Serkan Yayla da Türk Kızılayı'nın iyilikte sınır tanımadığını aktardı.

Dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Yayla, "Bugün şehidimiz özel harekat polisi Mustafa Çetin'in aziz hatırasına ithafen 200 Doğu Türkistanlı çocuğumuza kışlık mont, bot ve hediyeler takdim edeceğiz. İstiyoruz ki şehidimizin aziz hatırası çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyle yaşamaya devam etsin." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 12 hafız ile Doğu Türkistanlı 200 çocuğa mont, bot ve hediyeler verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Konya'da 200 Doğu Türkistanlı çocuğa mont ve bot şehit polisin anısına verildi - Son Dakika
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