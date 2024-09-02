Konya'da ablasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde ablasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.
İlçeye bağlı Kundullu Mahallesi'nde 31 Ağustos'ta M.A. (26), bilinmeyen nedenle tartıştığı ablası S.A'yı (27) önce taşla başına vurup yaraladı, ardından bıçaklayarak öldürdü.
Olayın ardından kaçan zanlı M.A. Ilgın ilçesinde yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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