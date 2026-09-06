Konya'da Tramvay Hattı Test Sürüşü Yapıldı - Son Dakika
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Konya'da Tramvay Hattı Test Sürüşü Yapıldı

Konya\'da Tramvay Hattı Test Sürüşü Yapıldı
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Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Adliye-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nda test sürüşü gerçekleştirildi. Başkan Altay, hattın yakında hizmete açılacağını ve vatandaşların kesintisiz ulaşım sağlayacağını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Adliye- Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nda test sürüşünü Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hatta test sürüşü yapan Altay, Adliye-Şehir Hastanesi-Stadyum Hattı projesinde ilk etapta Konya Adliyesi'nden Şehir Hastanesi'ne ulaşım sağlayacaklarını belirtti.

İkinci etapta sanayilere, üçüncü etapta da stadyuma kadar 21,1 kilometrelik hattı tamamlayacaklarını bildiren Altay, "Uzun süredir emek çekiyoruz ama elhamdülillah artık test sürüşü aşamasına geçtik, bir an önce de vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Böylece son durağımız Adliye olan kısım, vatandaşlarımızın çok yoğun bir şekilde ihtiyacı olan Şehir Hastanesi'ne kadar devam etmiş olacak. Mevcut tramvaylarımızla bu hattı işletiyoruz. Bundan sonra Şehir Hastanesi'ne gitmek isteyen vatandaşlarımız Alaaddin-Adliye hattına bindiklerinde kesintisiz şekilde Şehir Hastanesi'ne ulaşabilecekler." ifadelerini kullandı.

Altay, projelerde en büyük destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na, Bakanlık yetkililerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da Tramvay Hattı Test Sürüşü Yapıldı - Son Dakika

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