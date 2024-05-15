Güncel

Konya'da Aile Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş, Gedavet Parkı'nda başlayıp, Kılıçaslan Meydanı'nda sona erdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Ailemiz İstikbalimiz " mottosuyla tüm illerde yapılan yürüyüşle, aile kurumunun ve içinde edinilen değerlerin korumasına yönelik olarak, bütüncül bir yaklaşım hedefleniyor.