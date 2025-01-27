Konya\'da Aile İçi Kavga: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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KONYA'da aile içi kavga ihbarına giden polis ekipleri evde baba Nurettin (50), anne Canfeda (51), çocukları Ali (28) ve Hasan Can Tunç'un (17) cansız bedeniyle karşılaştı. Polis , yaptığı incelemede Ali Tunç 'un, babası, annesi ve kardeşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Binada oturan apartman sakinleri gürültü ve silah sesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Aile içi kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, eve girdiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Baba Nurettin, anne Canfeda ve çocukları Ali ile Hasan Can Tunç'un pompalı tüfekle başlarından vurulmuş olduğu belirlendi.

AİLESİNİ KATLEDİP İNTİHAR ETTİ

Olayda kullanılan pompalı tüfekğin Ali Tunç'un yanında olduğu görüldü. Polis, Ali Tunç'un, babası, annesi ve kardeşini öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi. Yapılan araştırmada Ali Tunç'un daha önceden herhangi bir suç kaydının olmadığını tespit edildi.

Acı haberi duyan yakınları eve akın etti. 4 kişinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.