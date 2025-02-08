Konya\'da aileler arasında silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

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Konya'da iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki aile arasında tartışma çıktı.

AİLELER ARASI MEYDAN SAVAŞI

Aile yakınlarının da karıştığı tartışma, kısa sürede silahlı ve bıçaklı kagaya dönüştü.

Olayda, Adem E. (55), Ömer E. (16), Tahsin K. (31), Şükrü Ali E. (25), Serkan K. (19). ve Arda K. (17) yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Arda K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumu ağır olan Tahsin K. buradaki müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Şükrü Ali E. ise Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlatan jandarma, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.