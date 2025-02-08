Konya'da aileler arasında silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya'da aileler arasında silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Konya'nın Ahırlı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. Olay sonrası jandarma güvenlik önlemlerini artırdı ve tarafları yakalamak için çalışma başlattı.

08.02.2025 23:46  Güncelleme: 07:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki aile arasında tartışma çıktı.

Aile yakınlarının da karıştığı tartışma, kısa sürede silahlı ve bıçaklı kagaya dönüştü.

AİLELER ARASI MEYDAN SAVAŞI

Olayda, Adem E. (55), Ömer E. (16), Tahsin K. (31), Şükrü Ali E. (25), Serkan K. (19). ve Arda K. (17) yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Arda K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumu ağır olan Tahsin K. buradaki müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Şükrü Ali E. ise Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlatan jandarma, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Konya\'da aileler arasında silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Jandarma, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Ahırlı, Güncel, Kavga, konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da aileler arasında silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Süleyman Işık:
    aile yılımız nasıl gidiyor,ocak ayında kaçıncı aile kaosları 28 4 Yanıtla
  • Kemsl:
    Adana Konya Urfa 19 7 Yanıtla
  • Nazım Akın:
    rabbim bu insaları ıslah etsin inşallah. yazık olan o bir cana ve varsa geride kalan çocukları na oldu bir anlık öfke.ne diyelim- ölene Allah tan rahmet geride kalanlara sabır diliyorum. 8 0 Yanıtla
  • Nazife:
    kavga ne demek insanlar konusarak anlasamiyormu ???????? 6 0 Yanıtla
  • Sezgin Altınbaş:
    Dincilerin yeri normaldir 0 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:57 Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan’da kurmalı Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalı
12:38 Öcalan’dan terör örgütüne mektup: PKK’yı ben kurdum, ben dağıtıyorum Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum
12:22 Afyonkarahisar’da tartışma yaratacak Burger King açılışı Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı
11:54 Keita Balde’den ses getirecek Wanda Nara itirafı Görüntü ortaya çıktı Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
10:09 ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi
10:08 Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı Detaylar ortaya çıktı Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı
10:08 İzmir’de masaj salonlarına fuhuş baskını 15 kadın kurtarıldı İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını! 15 kadın kurtarıldı
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:34 Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2025 13:39:36. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da aileler arasında silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.