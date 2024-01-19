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Konya'da Alkollü Restoranda Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Konya'da Alkollü Restoranda Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir restoranda çıkan tartışmada, Yavuz Y. tarafından bıçaklanan Cem Çokkaynar ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konya\'da Alkollü Restoranda Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
19.01.2024 - 23:58,  Güncelleme: 00:00
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KONYA'da alkollü bir restoranda çıkan tartışmada Yavuz Y., tarafından bıçaklanan Cem Çokkaynar, ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Yeni Sille Caddesi'nde bulunan alkollü bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranda karşılaşan Yavuz Y. ile Cem Çokkaynar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yavuz Y., bıçakla Cem Çokkaynar'ı ağır yaraladı. Cem Çokkaynar kanlar içerisinde yığılırken, Yavuz Y. ise otomobilini binip, olay yerinden kaçtı. Çokkaynar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cem Çokkaynar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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Selçuklu, Erenköy, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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