Konya'da Apartman Yangını

KONYA'da 5 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın, büyümeden söndürüldü. Apartmanda yaşayan 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Sultanşah Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki 9 kişilik ailenin yaşadığı dairede saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri apartmanda yaşayanları tahliye ederken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Apartmanda yaşayan 3 kişi tedbir amaçlı hastanelere götürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.