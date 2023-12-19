 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da aşırı hız yapan sürücüye 5 bin 15 lira ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da aşırı hız yapan sürücüye 5 bin 15 lira ceza

Konya'nın Selçuklu ilçesinde aşırı hız yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 5 bin 15 lira ceza verildi. Sürücü, aşırı hızlı olduğu ileri sürülen otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği kazayla bağlantılı olarak tespit edildi.

Konya\'da aşırı hız yapan sürücüye 5 bin 15 lira ceza
19.12.2023 - 14:39,
Abone Ol

Konya'nın Selçuklu ilçesinde aşırı hız yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 5 bin 15 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni İstanbul Caddesi'nde bir sürücünün otomobiliyle aşırı hız yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğüne yönelik görüntüleri, "Pedalı korkusuzca kullanmak öz güven" notuyla sosyal medyada paylaşmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün Kazım E. olduğunu belirledi.

Sürücüye, hız sınırlarını aşmak ve tehlikeli şerit değiştirmekten 5 bin 15 lira cezai işlem uygulandı.

Aynı caddede aşırı hızlı olduğu ileri sürülen otomobilin 11 Kasım'da, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Caddesi, Selçuklu, Konya, Güvenlik, Ceza, Trafik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da aşırı hız yapan sürücüye 5 bin 15 lira ceza - Son Dakika


14:42
Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27
Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:19
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11
Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
13:58
Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:34
İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28
GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı

Son Dakika
14:42 Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27 Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:19 Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11 Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
13:58 Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:27 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
13:34 İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28 GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
13:05 Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 6 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 15:05:43. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da aşırı hız yapan sürücüye 5 bin 15 lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement