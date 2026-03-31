Konya'da B-Reçete Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
Konya'da B-Reçete Bilgilendirme Toplantısı

31.03.2026 16:30
Tarımda B-Reçete sistemi hakkında Konya'da toplantı düzenlendi, gıda güvenliği vurgulandı.

Konya'da sektör temsilcilerinin katılımıyla tarımda etkili olan B-Reçete sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantının açılışında, Bitki Reçete Sistemi Tanıtım Programları kapsamında il ziyaretleri yaptıklarını belirtti.

Bayram, Türkiye'nin önemli bir tarım ülkesi olduğunu vurgulayarak, "Dünyada zaman zaman 7. zaman zaman 8. sırada ve Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyasladığımız zaman Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerine göre 1. sırada. Yılda kişisel üretim anlamında 135-138 milyon ton gibi bir ürün üretim kapasitesine sahip." dedi.

Türkiye'nin hem kendi gıda arzını karşıladığını hem de 200'e yakın ülkeye de tarım ürünleri ihraç ettiğini hatırlatan Bayram, tarımsal üretimde hastalık zararları ve yabancı otlarla mücadelenin büyük önem taşıdığını söyledi.

Bayram, ürünlerin depoda da koruma ve muhafazasının önemli olduğunu dile getirerek, "Her aşamada bir risk altındadır. İşte bu riski de yönetirken hastalıklarla, zararlarla, yabancı otlarla mücadelede maalesef kimyasal mücadele en sonuç alıcı ve en hızlı çözüm olması hasebiyle çok tercih edilmektedir. Biyolojik veya biyoteknik mücadele metotları her zaman her hastalığa çare olamamaktadır. Bundan dolayıdır ki kimyasal mücadele yıllardır dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir üretim, büyük bir kullanım potansiyeline sahiptir. " diye konuştu.

Yaklaşık 2 yıldır geniş bir ekiple B-Reçete sistemi üzerinde çalıştıklarını anlatan Bayram, mevzuatın da sisteme göre yeniden güncellendiğini söyledi.

Bayram, B-Reçete sistemini 4 ilde pilot uygulamayla başlattıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ankara'da, Samsun'da, Mersin'de, Kırklareli'nde 12 Ocak'tan bugüne kadar bu sistem çalışıyor. Biz de gözlüyoruz, denetliyoruz. Sonra da 1 Temmuz itibariyle bütün Türkiye'de yaygınlaşacak. Dolayısıyla bizim buradaki hassasiyetimiz birbirimizi doğru anlama adına tamamen gıda güvenilirliği ile gıda arzını birlikte sağlayabilmek ve hem pestisit kullanılması gerekiyorsa kullandırmak hem de bunu kullanırken de ihtiyacından fazlasını engelleyip doğru bir şekilde ve doğru dozda, doğru zamanda kullanmasını sağlamak. Bu amaçla bu yeni sistemi de uygulamaya başlıyoruz inşallah. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sistem oturduğu zaman bu sistemin insan sağlığına, çevre sağlığına olan katkılarını ve bu sistemin ne kadar gerekli olduğunu hep birlikte göreceğiz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, B-Reçete uygulamasının tarladan sofraya güvenilir gıda hedefinin en kritik halkalarından biri olduğunu dile getirerek, tarımsal üretimde hem insan sağlığının hem de çevrenin korunmasının amaçlandığını vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bitki koruma ürünlerinin hatalı kullanımını engellemek ve pestisit kalıntısıyla mücadele etmek amacıyla hayata geçirilen B-Reçete sistemi ile ilgili sektör temsilcilerinin soruları cevaplandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da B-Reçete Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama Arakçi’nin teklifi var
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
Özgür Özel’den, Mustafa Bozbey’in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
Kilosu 300 liradan satılıyor Günde 21 bin lira kazanan var
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
İlhan Mansız’dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
SON DAKİKA: Konya'da B-Reçete Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
Advertisement
