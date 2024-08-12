Konya'da babasının kaza haberi alan kişi balkondan düşerek yaralandı

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Konya'nın Derbent ilçesinde telefonda babasının kaza geçirdiği haberi alan kişi balkondan düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiftliközü Mahallesi'nde ikamet eden T.K., (23) yaklaşık 4 metre yükseklikteki evlerinin balkonunda düştü.

Yaralı olarak bir araçla hastaneye nakledilmek üzere yola çıkarılan T.K., Beyşehir'den gönderilen ambulansla yolda karşılanarak Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının yakınları, babasının kaza geçirdiği haberini alınca yaşadığı panikle balkondan dengesini kaybederek düştüğü yönünde bilgi verdi.