Konya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Seydişehir - Antalya kara yolunun 1. kilometresinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Bıçakla yaralanan A.N. (27) sığındığı işletmedekilerden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan A.N, ilk müdahalesinin ardından başka bir hastaneye sevk edildi.
Şüpheli K.O, gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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