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Konya'da Boşandığı Eşi ve Kızını Öldüren Diş Teknisyeni Tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da Boşandığı Eşi ve Kızını Öldüren Diş Teknisyeni Tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşi Ayşe Gezer ve kızı Gözde Nur Doğan'ı av tüfeği ile vurarak öldüren diş teknisyeni Bekir Doğan tutuklandı. Olayın ardından anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı. Bekir Doğan, polise verdiği ifadesinde eski eşiyle tartıştıklarını ve ateş ettiğini söyledi.

Konya\'da Boşandığı Eşi ve Kızını Öldüren Diş Teknisyeni Tutuklandı
31.12.2023 - 15:16,
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KONYA'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşi Ayşe Gezer (35) ile kızı Gözde Nur Doğan'ı (17) av tüfeği ile vurarak öldüren diş teknisyeni Bekir Doğan (44), tutuklandı. Öldürülen anne ile kızı da son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'ta meydana geldi. Diş teknisyeni Bekir Doğan, 3 ay önce boşandığı Ayşe Gezer'in yaşadığı eve gitti. Doğan, burada eski eşi Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan'ı av tüfeği ile vurdu. Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ayşe Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde bekleyen Bekir Doğan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

'BAŞKASIYLA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ FARK ETTİM'

Bekir Doğan, polise verdiği ilk ifadesinde "Son zamanlarda eski eşimle yeniden görüşmeye başladık. Dün geceyi de onun evinde geçirdim. Zaman zaman da onun evinde kalıyordum. 3 ay önce anlaşmalı boşandık ama konuşuyorduk. Ayşe'nin başkasıyla da görüştüğünü fark ettim. Sabah tartışmaya başladık. Siz bana ihanet ettiniz deyip ateş ettim" dedi. Doğan, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ayşe Gezer ve kızı Gözde Nur Doğan'ın cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından bugün Seyyid Harun Camisi'ne getirildi. Cenazeler, burada kılınan namazın ardından Akyol Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: DHA
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Seydişehir, Mahkeme, Tutuklama, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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