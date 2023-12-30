 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da Boşandığı Eşi ve Kızını Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da Boşandığı Eşi ve Kızını Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde diş teknisyeni olan Bekir D, boşandığı eşi Ayşe G. ve kızı Gözde Nur D'yi tabancayla vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve kızının hayatını kaybettiğini tespit etti. Cinayet zanlısı ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konya\'da Boşandığı Eşi ve Kızını Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı
30.12.2023 - 10:51,
Abone Ol

Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşi ve kızını tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Diş teknisyeni olduğu öğrenilen Bekir D, Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'taki evde, yaklaşık 3 ay önce boşandığı Ayşe G. ile kızı Gözde Nur D'yi silahla vurdu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, anne ile kızının öldüğünü belirledi.

Cinayet zanlısı ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Seydişehir, Konya, Olay, Cinayet, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Boşandığı Eşi ve Kızını Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika


11:27
Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:19
Emekli ve memur emeklisinin alacağı zam oranları değerlendirildi Emekli ve memur emeklisinin alacağı zam oranları değerlendirildi
11:17
Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:09
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
10:39
Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
10:35
Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi? Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05
Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu
09:44
Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı

Son Dakika
11:27 Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
10:39 Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
10:35 Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05 Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu
09:44 Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı
09:32 Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
09:17 TFF Başkanı Büyükekşi topun ağzında! Son 20 gün içerisindeki 3 büyük krizi de yönetemedi
08:30 37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 12:29:38. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da Boşandığı Eşi ve Kızını Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement