Konya\'da Boşandığı Eşi ve Kızını Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşi ve kızını tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı.
Diş teknisyeni olduğu öğrenilen Bekir D, Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'taki evde, yaklaşık 3 ay önce boşandığı Ayşe G. ile kızı Gözde Nur D'yi silahla vurdu.
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, anne ile kızının öldüğünü belirledi.
Cinayet zanlısı ekipler tarafından gözaltına alındı.
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