Konya'da Boşandığı Eşini ve Kızını Öldüren Sanığın Yargılanması Başladı - Son Dakika
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Konya'da Boşandığı Eşini ve Kızını Öldüren Sanığın Yargılanması Başladı

Konya\'da Boşandığı Eşini ve Kızını Öldüren Sanığın Yargılanması Başladı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşini ve kızını silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, psikolojik sorunları olduğunu öne sürerek savunma yaptı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

30.04.2024 15:19  Güncelleme: 15:20
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşini ve kızını silahla öldürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Bekir Doğan, taraf avukatları ve müştekiler salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Doğan, psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü.

Akşam eşinin evine gittiğini aktaran Doğan, "Sabah uyandığımda beni neden aldattığını sordum. 'Sen hak ettin, onun için aldattım.' dedi. Arabanın bagajındaki tüfek aklıma geldi. Asabiyet içindeydim, gergindim. Tüfeği alıp, yukarıya çıktım. Hedef gözetmeksizin ateş ettim. Kızımı öldürme kastım yoktu." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Diş teknisyeni olduğu öğrenilen Bekir D, 30 Aralık 2023'te Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'taki evde, olaydan yaklaşık 3 ay önce boşandığı Ayşe G. ile kızı Gözde Nur D'yi silahla vurmuş, adrese sevk edilen sağlık ekipleri anne ile kızının öldüğünü belirlemişti.

Kaynak: AA

Seydişehir, Konya, Mahkeme, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Boşandığı Eşini ve Kızını Öldüren Sanığın Yargılanması Başladı - Son Dakika

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