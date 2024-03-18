Konya\'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi törenleri düzenlendi

Konya'nın Kulu, Halkapınar, Hüyük ve Yalıhüyük ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat ve Belediye Başkanı Murat Ünver tarafından çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Kulu Belediyesi Konferans Salonunda devam etti.
Halkapınar
Halkapınar Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerince hazırlanan anma programı Halkapınar Gençlik Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiir ve yazılar okundu. Program oratoryo, film ve tiyatro gösterisi ile sona erdi.
Programa Halkapınar Kaymakamı Enes Talha Ulusoy, Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Hüyük
Hüyük'te Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından program Hüyük Belediyesi Kültür Etkinlikleri Salonunda devam eti.
Hüyük Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi Öğretmen ve Öğrencileri tarafından hazırlanan programda şiirler okundu, "Harbe Koşan Fidanlar" adlı piyes ve "Çanakkale Destanı" adlı oratoryo sahnelendi.
Programa Hüyük Kaymakamı Nur Yalçınkaya, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, İlçe Jandarma Komutanı Sabih Ölmez, İlçe Emniyet Amiri Dursun Ali Özer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz, gaziler, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
Yalıhüyük
Yalıhüyük Hükümet konağı önündeki Atatürk büstüne çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitlik ziyaret edildi.
Yalıhüyük Millet Bahçesi salonunda Yalıhüyük İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı program izlendi.
Kaymakamı Muhammed Sağır, "Vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını seve seve feda eden ve bu güzel vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimiz, cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ' Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.' sözlerinde ifadesini bulan bu büyük zafer, Mehmetçiklerimizin ve yüce milletimizin vatan ve millet sevgisinin ölümsüzlük anıtı olmuştur. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle de aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." dedi.
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