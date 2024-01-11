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Konya'da Cep Telefonu Kapkaççıları Yakalandı - Son Dakika
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Konya'da Cep Telefonu Kapkaççıları Yakalandı

Konya'da bir kadının cep telefonunu çalan 3 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı ve şüphelilerin kaçış güzergahında bulunan güvenlik kameralarıyla kayıtları inceledi. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, onları gözaltına aldı ve çalınan cep telefonu sahibine teslim etti.

Konya\'da Cep Telefonu Kapkaççıları Yakalandı
11.01.2024 - 10:05,  Güncelleme: 10:09
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Konya'da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konevi Mahallesi'nde bir kadının cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçış güzergahında 12 kilometrelik mesafede, 47 iş yeri güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarını incelendi.

Şüphelilerin cep telefonunu satabileceği iş yerlerini de araştıran ekipler, kimliklerini belirlediği F.İ. (18), M.A. (22) ve R.Ç'yi (19) gözaltına aldı.

Çalınan cep telefonu sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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