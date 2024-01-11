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Konya'da Cep Telefonu Kapkaçı: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da Cep Telefonu Kapkaçı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da bir kadının cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Emniyet ekipleri, şüphelilerin kaçış güzergahında bulunan güvenlik kameraları ve KGYS kayıtlarını inceleyerek, şüphelileri belirledi. Zanlılar gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. R.Ç. serbest bırakılırken, F.İ. ve M.A. tutuklandı. Çalınan cep telefonu ise sahibine teslim edildi.

Konya\'da Cep Telefonu Kapkaçı: 2 Şüpheli Tutuklandı
11.01.2024 - 12:01,
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Konya'da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konevi Mahallesi'nde bir kadının cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçış güzergahında 12 kilometrelik mesafede, 47 iş yeri güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarını inceledi.

Şüphelilerin cep telefonunu satabileceği iş yerlerini de araştıran ekipler, kimliklerini belirlediği F.İ. (18), M.A. (22) ve R.Ç'yi (19) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Ç. savcılıkça serbest bırakıldı. F.İ. ile M.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan cep telefonu sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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