Konya'da çocuğuna şiddet uygulayan baba gözaltına alındı

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Konya'da düğün salonunda yanlarından uzaklaşan çocuğuna uyguladığı şiddet güvenlik kamerasınca kaydedilen baba, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce basında ve sosyal medyada yer alan görüntülerin yayılması üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu olayı gerçekleştiren şüphelinin R.D. (36), mağdurun da 2016 doğumlu çocuğu M.H.D. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli baba, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.