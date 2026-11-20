Konya'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla çocukların da katıldığı yürüyüş düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen etkinliğe katılanlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Zafer Meydanı'nda bir araya geldi.

Katılımcılar, tekbir ve sloganlar eşliğinde Aziziye Camisi'ne yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Hafsa Berra Gürbüzer, Filistin'deki çocukların yaşam hakkının elinden alındığını söyledi.

Savaşın gölgesinde oyunları yarım kalan, çocukluğunu yaşayamayan, küçücük omuzlarına dünyanın yükü yüklenmiş tüm çocukların sesi olmak zorunda olduklarını belirten Gürbüzer, şunları kaydetti:

"Bir çocuğun en temel hakkı güvenle büyüyebilmesiyken su birikmiş çadırlar altında üşüyen tüm çocuklar için buradayız. Korktuğu için sokaklara çıkamayan, temiz gıda ve suya dahi erişimi olamayan tüm çocuklar için susmayı reddediyoruz. Çocuk hakları yalnızca alt alta sıralanmış maddelerden ibaret değildir. Bu haklar her çocuğun hayatında karşılık bulmalıdır. Filistin yalnız değildir. Bir çocuğun yaşam alanı savaş meydanı olmamalıdır. Onların sesini duyurmaya devam edeceğimizi, bu haksızlığın daima karşısında durduğumuzu ilan ediyoruz."