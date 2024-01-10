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Konya'da Çocuklar Üç Ayları Şivlilik Geleneğiyle Kutluyor - Son Dakika
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Konya'da Çocuklar Üç Ayları Şivlilik Geleneğiyle Kutluyor

Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'da, çocuklar yüzyıllardır devam eden şivlilik geleneğiyle üç ayların başlangıcını coşkuyla kutluyor. Şivlilik kutlamaları, Fener Alayı ile başlıyor ve çocuklar Regaip Kandili günü kapı kapı dolaşarak şekerleme topluyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu kültürü nesilden nesile aktarmayı hedeflediklerini belirtti ve 220 bin öğrenciye şivlilik paketi dağıtacaklarını açıkladı.

Konya\'da Çocuklar Üç Ayları Şivlilik Geleneğiyle Kutluyor
10.01.2024 - 11:37,  Güncelleme: 11:39
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Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'da, asırlardır olduğu gibi bu yıl da çocuklar, üç ayların başlangıcını "şivlilik" adı verilen şekerleme toplama geleneğiyle coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Şivlilik kutlamaları, Regaip Kandili'nden önceki gece akşam namazından sonra çocukların anne ve babalarıyla "Fener Alayı"nda bir araya gelmesiyle başlıyor.

Büyüklerinin yaktığı ateş etrafında toplanan çocukların aileleriyle katıldığı eğlence ve kutlamalar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor.

Çocuklar, Regaip Kandili günü ise kapı kapı dolaşarak her ailenin bütçesine göre önceden alıp hazırladığı şeker, çikolata, gofret gibi atıştırmalıkları topluyor.

Ellerindeki poşetleri çikolata ve şekerle doldurmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, günün sonunda topladıkları şivliliklerle evlerinin yolunu tutuyor.

"Bu kadim kültürümüzü nesilden nesile aktarmayı hedefliyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine, Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'da, üç ayların başlangıcının yüzyıllardır "şivlilik" geleneğiyle kutlanmaya devam ettiğini söyledi.

Her yıl şivlilik kapsamında çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini aktaran Altay, "Konya kadim bir şehir ve geçmişten itibaren ortaya koyduğu bir kültür var. Bunun en önemlilerinden birisi de şivlilik. Üç ayların gelişini çocuklarımız adeta şehrin sokaklarında bir bayram havasında kutluyor. Geçmişten itibaren çocuklar üç ayların ilk perşembesini "şivlilik" diyerek hediyelerini almak için Konya'yı cıvıl cıvıl hale getiriyor." diye konuştu.

Bu kültürü yaşatmakla ilgili önemli bir çaba sarf ettiklerini anlatan Altay, şöyle konuştu:

"İlköğretim, anasınıfı öğrencileri ve Diyanete bağlı 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerimizin toplamında 220 bin öğrencimize şivlilik paketi hazırladık. 31 ilçemizdeki tüm okullarımıza şivlilik paketlerimizi, içinde hem üç ayların başlangıcı ve üç aylarla ilgili bilgilerin olduğu, çocuklara şivlilik kültürünün anlatıldığı, onların ilgisini çekecek hediyelerin dağıtımını gerçekleştireceğiz. Böylece bu kadim kültürümüzü nesilden nesile aktarmayı hedefliyoruz. Çünkü şehirleri güçlü kılan geçmişten itibaren yaşatabildikleri kültürlerdir."

"Çocuklarımızın zihninde güzel bir üç aylar hatırası bırakmayı planlıyoruz"

Altay, bu yıl da Selçuklu Belediyesi ile çocuklar için bir şivlilik etkinliği düzenleyeceklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Selçuklu Belediyemiz ile gelenek haline getirdiğimiz Selçuklu Kongre Merkezi'nde büyük bir şivlilik etkinliği hazırladık. Bu şivlilik etkinliğinde çocuklarımız perşembeden pazara kadar çok keyifli ortamlarda bugünleri yaşayacak. Onlar için tiyatro gösterileri, oyunlar ve eğlenceler hazırladık. Çocuklarını şivlilik bayramına getiren aileleri de unutmadık. Ebeveynler için de çeşitli konferanslar, söyleşilerle çocuk gelişimine dair bilgi veriyoruz. Tüm aileleri etkinliğimize bekliyorum. Çocuklarımız için hazırladığımız 220 bin paketin dağıtımında bize katkı sağlayan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte çocuklarımızın zihninde güzel bir üç aylar hatırası bırakmayı planlıyoruz."

Kaynak: AA
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