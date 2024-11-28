Konya'da Doğal Gaz Zehirlenmesi: 74 ve 73 Yaşındaki Çift Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya'da Doğal Gaz Zehirlenmesi: 74 ve 73 Yaşındaki Çift Evinde Ölü Bulundu

Konya\'da Doğal Gaz Zehirlenmesi: 74 ve 73 Yaşındaki Çift Evinde Ölü Bulundu

Konya'da, doğal gaz kombisinin tamiri sonrası hayatını kaybeden Fatma ve Mehmet Karatepe çiftinin zehirlenmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Yakınları, çiftin Norveç'teki kızlarının yanına gitmeyi planladıklarını belirtti.

28.11.2024 19:28  Güncelleme: 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KONYA'da dünden bu yana kendilerinden haber alınamayan Fatma (74) ve Mehmet Karatepe (73) çifti, evlerinde ölü bulundu. Çiftin dün, bozulan doğal gaz kombisini tamir ettirdikleri, bu sabah ise Norveç'teki kızlarının yanına gitmeyi planladıkları öğrenildi. Çiftin doğal gazdan zehirlendikleri üzerinde duruluyor.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi, Gürkan Caddesi'nde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Fatma ile eşi Mehmet Karatepe'ye ulaşamayan yakınları, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine çiftin evine giden polis ekipleri, itfaiyenin kapıyı kırmasıyla daireye girdi. Ekipler, Karatepe çiftini hareketsiz yatarken buldu. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

DOĞAL GAZ KOMBİSİNE BAKIM YAPTIRMIŞLAR

Çiftin dün, evlerindeki doğal gaz kombisindeki arıza nedeniyle servis çağırdığı, kombiyi tamir ettirdikleri öğrenildi. Karatepe çiftinin gece saatlerinde rahatsızlandığı, yakınlarına mide bulantısı yaşadıklarını, bunun üzerine ayran içtiklerini söylediği öğrenildi. Fatma ve Mehmet Karatepe'nin bu sabah 10.00'da uçakla İstanbul'a, daha sonra da kızlarının yaşadığı Norveç'e gitmeyi planladıkları öğrenildi. Polis ve sağlık görevlileri çiftin doğal gaz zehirlenmesine bağlı yaşamını yitirdikleri ihtimali üzerinde duruyor. Fatma ve Mehmet Karatepe'nin cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Norveç, Sağlık, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Doğal Gaz Zehirlenmesi: 74 ve 73 Yaşındaki Çift Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:57 Sahte dolar nasıl ayırt edilir Canlı yayında testle anlattı Sahte dolar nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı
19:24 Sağlık Bakanlığı’ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların ’oltalama’ ile verilerini aldılar Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar
18:50 Suriye’de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor
18:25 Körfez’in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara’da Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı
17:50 Gonca Vuslateri’nin dizideki dansı olay oldu Herkes ’Dilber’i solladı’ diyor Gonca Vuslateri'nin dizideki dansı olay oldu! Herkes 'Dilber'i solladı' diyor
09:35 Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı
09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
09:32 Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran an: Ancelotti Arda’ya bağırdı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran an: Ancelotti Arda'ya bağırdı
09:15 Seda Bakan’ın cesur pozlarına yorum yağdı Seda Bakan'ın cesur pozlarına yorum yağdı
09:04 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
08:51 Real Madrid dağıldı: İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid dağıldı: İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:19 Bir işletmenin pişmiş dönere çiğ et takviyesi kameralara yakalandı Bir işletmenin pişmiş dönere çiğ et takviyesi kameralara yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 21:06:34. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da Doğal Gaz Zehirlenmesi: 74 ve 73 Yaşındaki Çift Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.