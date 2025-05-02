Konya'da Don Afeti: Meyve Rekoltesi Düşüyor

HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: YASİN KABADAYI

(KONYA) - Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Nisan ayına girmeden önce çok ciddi bir don afeti yaşadık Konya bölgesinde. Özellikle meyve tarımı yapan çiftçilerimizin çok büyük bir zararı söz konusu oldu. Yüzde 100'lere varan ağaçlarda zararlar söz konusu. Bu sene meyvede Konya bölgesi rekoltesi çok ciddi anlamda da düşecek. Sadece Konya bölgesi değil, Konya'nın civarındaki illerde de meyvecilik yapılıyor. Bu sene Karaman bölgesinde maalesef elmada, Ereğli bölgesinde keza öyle, Akşehir bölgesinde kirazımız maalesef yüzde 100'lere varan zarara yakalandı" dedi.

CHP'nin yarın miting yapacağı Konya'da, tarım üreticilerinin temsilcileri, çiftçilerin yaşadığı sorunları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, Konya bölgesindeki son durumu şöyle anlattı:

"Konya ovası çok büyük ova. Tarımın da başkenti diyebiliriz Konya için. Konya bölgesindeki başlıca problemlerimizin en başında gelen su problemimiz bulunmakta. Konya ovası maalesef kapalı bir havza. Dış havzalardan herhangi bir su girişi olmuyor. Bununla birlikte yağışların da çok düzensiz olması, tabii tüm Türkiye genelinde iklimin değişmesiyle birlikte Konya'daki yağış miktarında da çok ciddi bir azalma oldu. Özellikle geçtiğimiz yıllarda 12'nci aylarda beklediğimiz kar yağışlarını maalesef alamadık. Bu yıl da öyle bir sezon geçiriyoruz şu anda. Yağışlarımız oldukça az. Uzun yıllar ortalamasının yaklaşık yüzde 40 altında bir yağış aldı bu sene Konya bölgesi. Tabii kapalı bir havza olunca yeraltı ve yer üstü su kaynaklarımızda da çok ciddi bir azalma söz konusu oldu.

"Ağaçlarda yüzde 100'e varan zararlar söz konusu. Meyvede rekolte ciddi anlamda düşecek"

Nisan ayına girmeden önce çok ciddi bir don afeti yaşadık Konya bölgesinde. Bu zamanlara kadar mayıs aylarında, nisan aylarında yaklaşık olarak eksi dört, eksi beş derecelere düşen soğukluklar her sene yaşanıyordu. Lakin bu yıl eksi 20'lere varan soğuklar yaşandı. Özellikle meyve tarımı yapan çiftçilerimizin de burada çok büyük bir zararı söz konusu oldu. Eksi 18'de herhangi bir müdahaleyle kurtarma şansın maalesef olmuyor ağaçları. Eksi dört-beş derecelerde çiftçilerimiz sisleme dediğimiz veya dumanlama dediğimiz sistemlerle ağaçlarını koruyabiliyordu. Lakin şu anda eksi 20 derecelerde herhangi bir koruma şansı olmadığı için ağaçları çok büyük bir zarar gördü. Yüzde 100'lere varan ağaçlarda zararlar söz konusu. Bu sene meyvede Konya bölgesi rekoltesi çok ciddi anlamda da düşecek. Tabii sadece Konya bölgesi değil, Konya'nın civarındaki illerde de meyvecilik yapılıyor. Elma, kiraz gibi önemli, katma değeri yüksek ürünlerin üretimleri gerçekleşiyordu. Bu sene Karaman bölgesinde maalesef elmada, Ereğli bölgesinde keza öyle, Akşehir bölgesinde kirazımız maalesef yüzde 100'lere varan zarara yakalandı.

"Çiftçilerimiz dört gözle desteklerin açıklanmasını bekliyor"

Çiftçilerimizin borcu çok yüksek. Bu bölgelerde üretim yapan çiftçilerimiz, özellikle ağaç tarımı, meyvecilikle uğraşan çiftçilerimizin desteklenmesi gerekiyor mutlaka. Bakanımız açıklama yaptı, bununla ilgili destek vereceğini söyledi. Çiftçilerimiz şu anda dört gözle bu desteklerin açıklanmasına bekliyor. TARSİM ile ilgili birtakım problemlerimiz var. Çiftçilerimiz TARSİM yaptırıyor, yaptırmaya çalışan çiftçilerimiz de var. Lakin TARSİM'in yönetmeliğinin tekrardan değiştirilmesi, tekrardan göz önüne alınması gerekiyor. Birtakım problemler yaşayan çiftçilerimiz, TARSİM ile ilgili şikayetlerinde dile getirdiler. Özellikle meyvecilikle uğraşan çiftçilerimiz, TARSİM yaptıran çiftçilerimiz don zararı için başvurduklarında yaprakların ağaçtan dökülmesi gerektiğini veya çiçeklerin dökülmesi gerektiğini belirtmişler ama gidip bakıldığında çiçeklerin tamamen yandığını, siyahlaştığını görebiliyoruz. Bu tarz değişikliklerin olması gerekiyor.

"Konya bölgesinde don TARSİM kapsamına girmiyor"

Tabii Konya ovası buğday ambarı olarak geçen bir havza. Burada da dondan etkilenen hububatlarımız oldu. Özellikle arpalarımızda biraz etkilenme var. Çok fazla diyemeyiz, yüzde 10 civarında bir etkilenme söz konusu. Tabii burada da TARSİM yaptıran çiftçilerimiz var. Orada da problem yaşayan çiftçilerimiz var. Çünkü hububatlar TARSİM'de don kapsamına girmiyormuş, dolu kapsamına da girmediği söylendi. Konya bölgesinde heyelan ve yanardağ patlaması TARSİM'de söz konusu oluyormuş. Konya bölgesinde de herhangi bir heyelan olma ihtimali çok az veya yanardağ patlama ihtimali çok az. Bu kapsamların biraz daha güncel duruma göre değiştirilmesi gerekiyor."