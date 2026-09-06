Konya\'da düğünleriyle kongre çakışan MHP\'li çift salona gelinlik ve damatlıkla girdi

KONYA'da düğün heyecanı yaşayan Teslime Küçüksönmez ve MHP Derebucak İlçe Başkanı Furkan Akar, MHP İl Başkanlığı'nın olağan kongresine gelinlik ve damatlıkla katıldı. Delege üyesi olan damat Furkan Akar, "Kongre ve düğün tevafuk oldu. Hem düğünüm ve hem kongremiz var. Heyecanlıyım" dedi.

MHP Konya İl Başkanlığı 15'inci Olağan Kongresi, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Milletvekili Konur Alp Koçak, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Kongrenin en renkli konukları ise bugün düğünleri olduğu için gelin ve damatlıkla salona gelen delege üyesi, MHP Derebucak İlçe Başkanı Furkan Akar ve eşi Teslime Küçüksönmez oldu. Mutluluklarını dile getiren damat Furkan Akar, "Kongre ve düğün tevafuk oldu. Hem düğünüm ve hem kongremiz var. Heyecanlıyım" diye konuştu. Gelin Teslime Küçüksönmez ise "Eşimin de dediği gibi tevafuk oldu. Güzel ağırlandık. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

'TÜRKİYE, TERÖRSÜZ BÖLGE HEDEFİNE ULAŞACAKTIR'

Öte yandan kongrede konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin terörsüz bölge hedefine ulaşacağını söyledi. Kalaycı, "Terörün kökünü kazıyacağız dedik. Kahraman güvenlik güçlerimiz, destansı mücadelesiyle terörün belini kırmış, Türk devletinin kudretini göstermiştir. Siyonist ve emperyalist güçler tarafından güney sınırlarımız boyunca planı yapılan yüzyıllık terör devleti projesi akamete uğratılmış, Zap bölgesinde kilit kapatılmıştır. Terör eylemlerine ön şartsız derhal son verilmeli, bütün teröristler silahlarıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olmalı dedik. Bilge liderimiz ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin başlattığı 'Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge' hedeflerine ulaşma yolunda birçok engeli aştık, önemli mesafe aldık. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, TBMM'nde büyük bir uzlaşmayla 467 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Suriye'de SDG/YPG terör örgütü geçtiğimiz günlerde kendini feshetti. Bazı provokasyonların varlığına, iç ve dış kaynaklı sabote etme girişimlerine, bazı kara propaganda, istismar, yalan ve iftiralara rağmen aşama aşama sonuca doğru gidilmektedir. PKK/KCK terör örgütü ve bağlantılı her türlü oluşumun fiilen feshinin, silah ve mühimmatın tümüyle tesliminin tespit ve teyidi ile 'Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge' hedefine ulaşılacaktır" diye konuştu.