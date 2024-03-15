Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü üs bölgesindeki şantiyede şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven'in cenazesi, memleketi Aydın'da toprağa verildi.
Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Çıldır Havalimanı'na indirilen 36 yaşındaki Güven'in cenazesi, şehidin eşi Cansu, annesi Hatice, babası Yusuf Niyazi Güven, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve askeri erkan tarafından karşılandı.
Cansu Güven, "Çocuğumun bayramlığını almıştın" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından Girne Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Camisine getirildi.
Şehidin naaşı, İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.
Cenaze törenine; şehidin yakınları, Vali Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Evrim Karakoz, Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, askeri erkan, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
3. Ana Jet Üssü'nde düşen askeri eğitim uçağının pilotu kurtulmuş, uçağın düştüğü noktada iş makinesi kullanan bir askeri personel şehit olmuş, bir askeri personel yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Konya'da düşen askeri uçakta şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven'in cenazesi Aydın'da defnedildi - Son Dakika
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