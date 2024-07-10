Konya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

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Konya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin çok sayıda adrese düzenlediği operasyonda 8 zanlı ve yabancı uyruklu 24 kadın yakalandı. Gözaltına alınanların adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu kadınlar ise ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.