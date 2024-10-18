Konya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

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Konya'da polisin takibe aldığı araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, sınır illerinden gelerek Konya üzerinden İzmir'e geçiş yaptığı tespit edilen bir araç takibe alındı.

Takip sırasında ana güzergahları kullanmayıp ara yollardan ilerleyen araç, Sarayönü İlçe Emniyet Amirliği ekipleriyle yapılan koordineli çalışmayla Sarayönü ilçesinde durduruldu.

Araçtaki yabancı uyruklu 4 kişi ve sürücü yakalandı.

Gözaltına alınan sürücü göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.