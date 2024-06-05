Konya'da Ekmek Dağıtım Kamyoneti Alev Aldı

Güncel

KONYA'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki ekmek dağıtım kamyonetinin, motor kısmı alev aldı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 08.00 sıralarında Konya- Ankara kara yolunun 140'ncı kilometresinde meydana geldi. Kulu'dan Ömeranlı Mahallesi'ne ekmek götüren Deniz A. yönetimindeki 42 M 4949 plakalı kamyonetin motor kısmı aniden alev aldı. Durumu fark eden Deniz A., kamyoneti, emniyet şeridine park edip, itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kamyonetin alev topuna dönme anı da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Haber: Mehmet YILMAZ KULU KONYA DHA