Konya'da Erdenay, Filistinli sporcular için antrenör desteği girişimi başlatacak - Son Dakika
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Konya'da Erdenay, Filistinli sporcular için antrenör desteği girişimi başlatacak

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Konya\'da Erdenay, Filistinli sporcular için antrenör desteği girişimi başlatacak
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Konya'daki Filistin Günü panelinde Harun Erdenay, Suriye için yapılan çalışmanın benzerini Filistinli sporcular için başlatacaklarını açıkladı. Taha Akgül, Filistin Milli Takımı'nı kamplarında ağırladıklarını, Şahika Ercümen de sporla mücadelenin dirayet örneği olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) işbirliğinde Konya'da organize edilen Filistin Günü kapsamında "Efsaneler Konuştuğunda: Filistin İçin Birlikte" başlıklı panel düzenlendi.

Filistin Gençlik Forumu kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen panele, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Harun Erdenay ile serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, uluslararası arenada başarılar kazanmış, tanınan sporcular olarak bir misyona sahip olduklarını belirtti.

Bu misyon kapsamında sadece Türkiye'nin bayrağını göndere çektirmek değil, tüm Müslüman alemini temsil ettiklerini anlatan Akgül, "Özellikle güreş Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerinin, Müslüman ülkelerinin daha ağırlıkta yaptığı, başarılı olduğu bir branş. Biz de federasyon olarak Filistin Milli Takımı'nı daha önce kamplarımızda ağırladık. Milli takımdaki imkanlardan yaralanmalarını sağladık. Çünkü gerçekten oradaki şartlar, şu anda yaşam standartlarının çok altında. Bizler de uluslararası arenada tanınmış sporcu olarak elimizden geldiği kadar oradaki kardeşlerimize, Filistin'deki çocuklara, gençlere destek olmak için her şeyi yapıyoruz. Onlarla iletişim halindeyiz." diye konuştu.

Akgül, Filistin ve Gazze'nin hatırlanmasını çok değerli bulduğunu belirterek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Harun Erdenay da basketbol ve tüm takım sporlarının dayanışmayı, yardımlaşmayı ve mücadeleyi amaçladığını anlattı.

Basketbolun bir takım sporu olduğunu anlatan Erdenay, "Herhangi bir arkadaşımız sakatlandığında veya hastalandığında, onun yerini kapatmaya, onun daha iyi olması için omuz vermeye uğraşırız. Filistinli sporcu kardeşlerimiz bugün bırakın maç yapmayı, antrenman yapmayı, turnuvalara bile katılamıyorlar. En acısı hayatta kalmaları engelleniyor. Bir basketbolcunun, ne olursa olsun spor hakkı elinden alınmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Sporun birleştirici ruhundan faydalanılması gerektiğini dile getiren Erdenay "Federasyon olarak, 2 yıl önce Suriye Basketbol Federasyonuyla bir çalışma yaptık. Onlara antrenör gönderdik. Onlar geldiler, bizim sahalarımız gezdiler ve gerçekten bizden çok büyük fayda gördüler. Şimdi aynısını biz Filistinli kardeşlerimiz için yapmak istiyoruz. Bunun için de girişimlere başlayacağız. Basketbol oralarda çok yeni başlayan bir spor. Fakat gerçekten bizden, antrenörlerimizden öğrenecekleri çok şeyler var bu kardeşlerimizin." değerlendirmesinde bulundu.

Şahika Ercümen ise yaşam hakları ellerinden alınan Filsitinli sporcuların, hala sporla birlikte bu mücadeleye devam etmeye çalışmalarının büyük bir dirayet örneği olduğunu söyledi.

Bakan Bak: "Zalimin karşısında olma isteği hepimizin içinde olmalı"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dinleyici olarak katıldığı panelin ardından salondaki gençlere tavsiyelerde bulundu.

Güçlü sporcuların bütün dünyaya meydan okuyacak şekilde bir mesaj verebildiğini anlatan Bak, "Lamine Yamal'ı izlediniz. Çok eleştirdiler ama hiç geri adım atmadı. Çünkü öyle bir yetenek var ki, o yetenek vazgeçilemez. O kulübün ondan vazgeçmesi mümkün değil. O kadar iyi olmanız gerekiyor. Daha önce Cristiano Ronaldo da aynı şekilde bu bu adımları atmıştı. İrade, kendini yetiştirdiği güç, içindeki o özgürlük aşkı, yapılan zulme karşı direnme ve zalimin karşısında olma isteği hepimizin içinde olmalı." diye konuştu.

Bakan Bak, iyilik ateşi yandığı zaman kimsenin önünde duramayacağını vurgulayarak, bunun insanlık değerlerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bakan Bak, panele katılan konuşmacılar ile dinleyiciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
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