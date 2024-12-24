Konya\'da Eşini 30 Bıçak Darbesiyle Öldüren Bekir Durmaz\'a 17,5 Yıl Cezası

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KONYA'da boşanma davası açtığı eşi Elif Durmaz'ı (30) 30 bıçak darbesiyle öldürüp, cesediyle polis merkezine giden Bekir Durmaz (53), 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 17,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 21 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında Süleyman Çelebi Mahallesi İsmail Kaya Caddesi'nde meydana geldi. Çiftçi Bekir Durmaz, çocuklarına alışveriş yapmak için ikna ettiği boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi Elif Durmaz'ı, otomobilde arka koltukta oturan zihinsel engelli oğlu Ö.F.D.'nin (11) gözleri önünde vücudunun 30 yerinden bıçakladı. Ardından polis merkezine gelip, otomobilin içindeki eşini bıçakladığını söyleyerek sağlık ekibi çağrılmasını istedi. Ekipler yaptığı kontrolde Elif Durmaz'ın öldüğünü belirledi. Durmaz'ın cenazesi, otopsinin ardından Sarayönü ilçesi Kadıoğlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Gözaltına alınan Bekir Durmaz da çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Elif Durmaz'ın 4'ü öldürücü olmak üzere 30 bıçak darbesiyle öldüğü anlatıldı. Bekir Durmaz'ın ifadesinde, Elif Durmaz'ın kendisine karşı aksi ispat edilemeyen şekilde, "Ben senin eşin değilim. Bu gece bu evde kalmayacağım. Sen bana 3 kez 'Boş ol' dedin. Ben başkasını seviyorum" dediğine yer verilen iddianamede, sanık hakkında 'Haksız tahrik altında eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

2'NCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bekir Durmaz, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Son sözü sorulan Bekir Durmaz, pişman olduğunu belirterek, "Olay nedeniyle çok pişmanım. Pişmanlığımın 3 nedeni var. Birincisi Allah'ın verdiği bir canı aldım. İkincisi çocuklarımı, annesiz ve babasız bıraktım. Üçüncüsü ise çok sevdiğim bir insandı. Yüce adalete güveniyorum" dedi.

'HAKSIZ TAHRİK' VE 'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, Durmaz'ı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirilerek, ceza 21 yıla düşürüldü. Heyet, 'sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve verilecek cezanın fail üzerinde olumlu etki yapacağı hususunda olumlu kanaat hasıl olduğunu' belirterek, 'iyi hal' indirimi uygulayarak 17,5 yıl hapis cezasına karar verdi.