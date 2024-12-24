Konya'da Eşini 30 Bıçak Darbesiyle Öldüren Bekir Durmaz'a 17,5 Yıl Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya'da Eşini 30 Bıçak Darbesiyle Öldüren Bekir Durmaz'a 17,5 Yıl Cezası

Konya\'da Eşini 30 Bıçak Darbesiyle Öldüren Bekir Durmaz\'a 17,5 Yıl Cezası

Boşanma aşamasındaki eşi Elif Durmaz'ı 30 bıçak darbesiyle öldüren Bekir Durmaz, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 17,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, çocuklarının gözleri önünde gerçekleşti.

24.12.2024 18:12  Güncelleme: 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KONYA'da boşanma davası açtığı eşi Elif Durmaz'ı (30) 30 bıçak darbesiyle öldürüp, cesediyle polis merkezine giden Bekir Durmaz (53), 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 17,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 21 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında Süleyman Çelebi Mahallesi İsmail Kaya Caddesi'nde meydana geldi. Çiftçi Bekir Durmaz, çocuklarına alışveriş yapmak için ikna ettiği boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi Elif Durmaz'ı, otomobilde arka koltukta oturan zihinsel engelli oğlu Ö.F.D.'nin (11) gözleri önünde vücudunun 30 yerinden bıçakladı. Ardından polis merkezine gelip, otomobilin içindeki eşini bıçakladığını söyleyerek sağlık ekibi çağrılmasını istedi. Ekipler yaptığı kontrolde Elif Durmaz'ın öldüğünü belirledi. Durmaz'ın cenazesi, otopsinin ardından Sarayönü ilçesi Kadıoğlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Gözaltına alınan Bekir Durmaz da çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Elif Durmaz'ın 4'ü öldürücü olmak üzere 30 bıçak darbesiyle öldüğü anlatıldı. Bekir Durmaz'ın ifadesinde, Elif Durmaz'ın kendisine karşı aksi ispat edilemeyen şekilde, "Ben senin eşin değilim. Bu gece bu evde kalmayacağım. Sen bana 3 kez 'Boş ol' dedin. Ben başkasını seviyorum" dediğine yer verilen iddianamede, sanık hakkında 'Haksız tahrik altında eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

2'NCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bekir Durmaz, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Son sözü sorulan Bekir Durmaz, pişman olduğunu belirterek, "Olay nedeniyle çok pişmanım. Pişmanlığımın 3 nedeni var. Birincisi Allah'ın verdiği bir canı aldım. İkincisi çocuklarımı, annesiz ve babasız bıraktım. Üçüncüsü ise çok sevdiğim bir insandı. Yüce adalete güveniyorum" dedi.

'HAKSIZ TAHRİK' VE 'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, Durmaz'ı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirilerek, ceza 21 yıla düşürüldü. Heyet, 'sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve verilecek cezanın fail üzerinde olumlu etki yapacağı hususunda olumlu kanaat hasıl olduğunu' belirterek, 'iyi hal' indirimi uygulayarak 17,5 yıl hapis cezasına karar verdi.

Kaynak: DHA

Bekir Durmaz, Politika, Cinayet, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Konya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Eşini 30 Bıçak Darbesiyle Öldüren Bekir Durmaz'a 17,5 Yıl Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:30 Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi
18:00 Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir
17:17 PKK’lı hainler Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı PKK'lı hainler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı
16:55 Suriye’de geçiş hükümeti Noel’i resmi tatil ilan etti Suriye'de geçiş hükümeti Noel'i resmi tatil ilan etti
16:19 Bakan Yerlikaya: Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
23:39 İsrail, Haniyye suikastını kabul etti İsrail, Haniyye suikastını kabul etti
23:32 Sergen Yalçın değil: Serdal Adalı, görüştüğü teknik direktörü canlı yayında açıkladı Sergen Yalçın değil: Serdal Adalı, görüştüğü teknik direktörü canlı yayında açıkladı
23:17 Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı
23:14 Erdoğan’dan Netanyahu’ya ’’Suriye’’ uyarısı: Mecbur kalacak Erdoğan'dan Netanyahu'ya ''Suriye'' uyarısı: Mecbur kalacak
23:03 Arda Güler, La Liga’da ayın oyuncusu seçildi Arda Güler, La Liga'da ayın oyuncusu seçildi
22:55 WhatsApp’ın Rusya’da engellenmesi an meselesi WhatsApp'ın Rusya'da engellenmesi an meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 18:42:33. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da Eşini 30 Bıçak Darbesiyle Öldüren Bekir Durmaz'a 17,5 Yıl Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.