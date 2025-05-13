Konya'da Eşini Bıçakla Öldüren Sanığın Yargılanmasına Devam

Konya'nın Meram ilçesinde eşi Ebru Küçüktaşdemir'i bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Küçüktaşdemir (48) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, müştekiler ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkemede şahit olarak dinlenen maktulün öğretmen arkadaşı F.Ç, Ebru Küçüktaşdemir'in sanıktan boşanmak istediğini ancak korktuğu ve tehdit edildiğini, son gün ise çok gergin bir şekilde derse geldiğini söyledi.

Olayın yaşandığı sitenin güvenlik görevlisi M.K. ise çiftin site bahçesinde tartışmaya başladığını ve zanlının bir cisimle kadına saldırdığını belirtti.

Diğer güvenlik görevlisiyle olaya müdahale ettiklerini dile getiren M.K, bu sırada zanlının kendilerine bıçak savurduğunu, ardından yardım çağırmaya gittiğini anlattı.

Sitenin diğer güvenlik görevlisi Y.Ü. de olaya müdahale etmeye geldiğinde zanlının bıçağı maktulün boğazına dayadığını, yere düştüklerinde ise bıçakladığını gördüğünü aktardı.

Mahkeme heyeti, tanık ve avukatların dinlenmesinin ardından, zanlının tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

-Olay

Havzan Mahallesi'nde 25 Ekim 2024'te yaşanan olayda Abdullah Küçüktaşdemir, bir siteye özel ders vermek için giden eşi Ebru Küçüktaşdemir'i aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakla öldürmüş, zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.