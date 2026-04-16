Konya'da Eşini Öldüren Kadına 15 Yıl Hapis

16.04.2026 13:35
Şerife Çeliktaş, eşi Ömer'i bıçakla öldürdükten sonra teslim oldu, 15 yıl hapis cezası aldı.

Konya'da 17 yıllık eşini bıçakla öldürdükten sonra polisi arayarak teslim olan kadına 15 yıl hapis cezası verildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanık Şerife Çeliktaş, "Ben böyle olmasını istemezdim. Çocuğumu korumak zorundaydım. Maktulün sevdiklerime bir zarar vermesini istemedim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti başkanı sanık Çeliktaş'a "eşi karşı kasten öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleriyle 15 yıla düşürdü.

Şerife Çeliktaş (35), 23 Şubat 2025'te merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Safa Sokak'taki evlerinde tartıştığı eşi Ömer Çeliktaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Konya, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
