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Konya'da FETÖ üyeleri ByLock kullanırken yakalandı - Son Dakika
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Konya'da FETÖ üyeleri ByLock kullanırken yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyelerinin gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarını tespit etti. 3 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin verdiği bilgi doğrultusunda 21 kişinin örgütle iltisakı deşifre edildi.

Konya\'da FETÖ üyeleri ByLock kullanırken yakalandı
22.01.2024 - 13:03,
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Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Örgüt üyelerinin birbirleriyle mesajlaştıkları gizli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları tespit edilen 3 zanlı, Konya ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin verdiği bilgi doğrultusunda belirlenen 46 kişiden 21'inin örgütle iltisakının ilk defa deşifre edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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