Konya'da Gayrimenkul Piyasası Hareketleniyor, Uzmanlar Uyarıyor

13.04.2026 11:00
Yaz aylarının yaklaşmasıyla Konya'da gayrimenkul piyasası yavaş yavaş hareketlenirken, küresel ekonomik gelişmeler vatandaşları yatırım konusunda temkinli davranmaya yönlendiriyor. Emlak uzmanları, vatandaşlara gayrimenkul yatırımı ve alım-satım süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Konya Emlakçılar Odası Başkanı Abdullah Çiftci, yaz aylarının yaklaşmasıyla piyasanın yukarı yönlü bir ivmeyle hareketlendiğini belirterek, vatandaşların yatırım kararlarını ertelememelerini ve mevcut imkanlarını hızlı değerlendirmelerini tavsiye etti. Ayrıca, gayrimenkul alım-satım süreçlerinde dolandırıcılığa karşı uyarıda bulunarak, ödeme işlemleri tamamlanmadan tapu devrine başlanmaması ve aracılık yapan kayıtlı meslektaşlarla yüz yüze görüşülmesi gerektiğini vurguladı.

Emlak Uzmanı Demir Simen ise altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve yüksek faiz oranlarının vatandaşları etkilediğini ifade ederek, gayrimenkul alım sürecinde kurumsal firmalarla çalışılmasının önemine dikkat çekti. Dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların internet üzerinden firmaları detaylı araştırmalarını ve yetki belgesi olmayan kişilerle işlem yapmamalarını önerdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ekonomi, Güncel, Finans, Konya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
