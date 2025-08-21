Konya'da Geleneksel Oyun Kılavuzları Hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Konya'da Geleneksel Oyun Kılavuzları Hazırlandı

21.08.2025 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da, geleneksel çocuk oyunları öğretmen kılavuz kitapları, eğitim sürecine entegre edildi.

Konya'da "Geleneksel Çocuk Oyunları Öğretmen Kılavuz Kitapları" hazırlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu Öğretmen Uygulama Kılavuzu"nda yer alan 40 çocuk oyunu, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıfların kazanım ve açıklamalarıyla birleştirilerek eğitim planları haline getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Geleneksel Çocuk Oyunları Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın öğretmenlerin kullanımına sunulduğu belirtilirken, bu yıl Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda 1. sınıflara yönelik içeriklerin yeniden düzenlendiği, böylece geleneksel çocuk oyunlarının eğitim sürecine entegrasyonuyla öğrencilerin sosyal becerilerinin geliştirilmesi, kültürel değerlerle bağlarının güçlendirilmesi ve akademik gelişimlerinin desteklenmesinin hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Çocuk, konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Geleneksel Oyun Kılavuzları Hazırlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa’da tacize uğradı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı
KAP’a bildirildi Beşiktaş’tan Bankalar Birliği için dev adım KAP'a bildirildi! Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev adım
Burası Hindistan değil Türkiye Tuvalette kokoreç hazırladılar Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:24
“Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak“ iddiasına yalanlama
"Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak" iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 16:51:23. #7.12#
SON DAKİKA: Konya'da Geleneksel Oyun Kılavuzları Hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.