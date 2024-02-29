Konya'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Konya\'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde gerçekleştirdikleri Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kontrolleri sırasında 2 aracı durdurdu. Araçlarda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 aracın sürücüleri, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

29.02.2024 11:02
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Konya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ve Karatay ilçesinde, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kontrolleri sırasında fark ettikleri 2 aracı durdurdu.

Araçlarda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 aracın sürücüsü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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