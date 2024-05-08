Konya'da yapılan operasyonda sahte parfüm kaçakçılığı engellendi - Son Dakika
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Konya'da yapılan operasyonda sahte parfüm kaçakçılığı engellendi

Konya\'da yapılan operasyonda sahte parfüm kaçakçılığı engellendi

Konya İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı'nın iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul'dan Konya'nın Karapınar ilçesine kargo firmasıyla koliler halinde büyük miktarda gümrük kaçağı, sahte ve faturasız ünlü markalara ait parfümlerin getirileceği bilgisini aldı. Operasyonda 6 adet koliye el konuldu ve 498 adet parfüm şişesi bulundu. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

08.05.2024 22:47
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Konya İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul'dan Konya'nın Karapınar ilçesine kargo firmasıyla koliler halinde büyük miktarda gümrük kaçağı, sahte ve faturasız ünlü markalara ait parfümlerin getirileceği bilgisini aldı.

Düzenlenen operasyonda Karapınar ilçesindeki kargo firmasına ulaşan 6 adet koliye, Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla el konuldu.

Kolilerden yaklaşık piyasa değeri 2 milyon 350 bin lira olduğu belirlenen 498 adet parfüm şişesi çıktı.

Kolileri alacak E.H. (22) ve M.A.T. (23) isimli zanlılar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da yapılan operasyonda sahte parfüm kaçakçılığı engellendi - Son Dakika

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