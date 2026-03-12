Konya'da Hayvancılık İşletmesine Suç Duyurusu - Son Dakika
Konya'da Hayvancılık İşletmesine Suç Duyurusu

12.03.2026 20:25
Konya'da hijyen eksiklikleri nedeniyle bir hayvancılık işletmesi hakkında suç duyurusu yapıldı.

Konya'da, hijyen koşullarının yetersiz olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşılan hayvancılık işletmesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesindeki bir hayvancılık işletmesinde çekildiği tespit edilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntülerin ardından çalışma başlattı.

İşletmenin bulunduğu adrese giden ekipler, yaptıkları denetimde, işletmede herhangi bir hayvanın bulunmadığını, besi süreleri tamamlanan büyükbaşların satıldığını, son dönemde kentte etkili olan yağışlar sırasında temizlik çalışmalarının istenilen düzeyde gerçekleştirilemediğini tespit etti.

Denetim kapsamında, gerekli temizlik çalışmaları yaptırılarak, işletmenin hayvan sağlığı ve hijyen koşulları açısından uygun hale getirilmesi için gerekli tedbirler alındı.

İncelemelerin ardından Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında işletme hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: AA

