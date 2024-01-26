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Konya'da hırsızlık şüphelisi polis tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Konya'da hırsızlık şüphelisi polis tarafından öldürüldü

Konya'da bir hırsızlık olayında polis memuru tarafından vurulan şüpheli hayatını kaybetti. Polis memuru hakkında zorla mahkemeye getirilme kararı çıktı.

Konya\'da hırsızlık şüphelisi polis tarafından öldürüldü
26.01.2024 - 13:47,  Güncelleme: 14:07
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KONYA'da hırsızlık şüphelisi Müslüm Davulcu'nun (29) ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasında, maktulü tabancasıyla vuran polis memuru T.E.O. için zorla mahkemeye getirilme kararı çıktı.

Olay, 1 Temmuz 2022'de saat 22.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle halkı, iddiaya göre 1 kişinin hırsızlık için bir eve girdiğini fark edince müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, mahalleliye bıçakla saldırmak isteyen şüpheli, polisin olay yerine geldiğini görünce kaçıp, başka evin bahçesindeki odunluğa saklandı. Polis ekipleri, odunluğun kapısını açıp, şüpheliyi gözaltına almak istedi. Şüpheli de bıçakla polislere saldırdı. Bu sırada polis memuru T.E.O. şüpheliyi etkisiz hale getirmek için tabancasıyla ateş etti. Yaralanan şüphelinin 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından 38 kaydı olan Müslüm Davulcu olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerince Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Davulcu, hayatını kaybetti. Tabancayla ateş eden polis T.E.O. ve olaya müdahale eden N.T. ile H.B. ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. 3 polis, ifadeleri sonrası sevk edildikleri mahkemece adli kontrol ile serbest bırakıldı.

2 SANIK DURUŞMADA SAVUNMA YAPTI

Tabancayla ateş eden T.E.O. ve meslektaşları N.T. (48) ile H.B.'nin (56) Konya Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı. Duruşmaya T.E.O. katılmazken, diğer sanıklar N.T. ve H.B. ile öldürülen Müslüm Davulcu'nun ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. N.T., savunmasında "Daha önce verdiğim ifadeler doğrudur. İfadelerimi tekrar ederim. Ateş etmedim, T.E.O. ateş etti" dedi. Bu süreçte emekli olan polis memuru H.B. ise "Daha önce verdiğim ifadeler doğrudur. İfadelerimi tekrar ederim. T.E.O. ateş etti. Müslüm Davulcu, olay tarihinde hareketliydi. Copla, bıçak olan eline hareket ettim ama neresine geldiğini tam da hatırlamıyorum. Olay yerinde bu kişiden başka, bize saldıran başkaca bir kimse yoktu. Dışarıda vatandaştan şahsa tepki vardı. Davulcu, babasına da hakaret ve küftür edince babası içeriye gitti. Orada 5-10 saniye durmamıştır" diye konuştu.

'KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİNİ HATIRLAMIYORUM'

?Duruşmada tanık olarak dinlenen bekçi N.S., "Müslüm Davulcu, dışarı çıktı, elinde bıçak vardı. N.T., ağabey dışarı çıkan Davulcu'ya biber gazı sıktı. Diğer görevli H.B. ağabey de copla müdahale etmeye çalıştı. Ancak Davulcu'yu etkisiz hale getiremediler. Bunun üzerine T.E.O. ağabey yere doğru ateş etti. Kaç el ateş ettiğini hatırlamıyorum. Daha sonra Davulcu yerdeyken ambulans çağırdık. Davulcu'nun daha önce adresine gidildiğinde uyuşturucu kullanıldığı ile ilgili ihbarlar vardı. Ancak akıl hastalığıyla ilgili bir bilgimiz yoktu. Olay günü Davulcu yerde yatarken elinde bıçak vardı. Bıçak, ekmek bıçağıydı" dedi. Davulcu'nun ailesi de polislerden şikayetçi olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, polis memuru T.E.O.'nun mahkemeye zorla getirilmesine ve dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA
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