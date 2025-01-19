Konya\'da Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

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KONYA'da 5 ayrı evden saat ve ziynet eşyası çalan Y.D. (43), polis ekipleri tarafından yakalandı. Y.D.'nin evlerden kadın iç çamaşırı da çaldığı ortaya çıktı.

Geçen hafta içerisinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde 5 farklı evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelinin omzuna tüfek asıp eline silah aldığı, camlarını kırarak evlere girdiği tespit edildi. Ekipler, 24 saatlik güvenlik kamera görüntülerinin izlemesinin ardından şüphelinin Y.D. olduğu belirledi. Şüpheli, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Y.D.'nin evinde yapılan aramalarda 2 ruhsatlı tüfek, 1 televizyon, 1 dürbün, saat, ziynet eşyaları ve tüfeklere ait 45 fişek ele geçirildi. Ayrıca Y.D.'nin girdiği evlerden kadın iç çamaşırlarını da çaldığı tespit edildi. Y.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,