Konya\'da İnşaatta İşçi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Güncel

KONYA'nın Kulu ilçesinde inşaatta elektrik işleri yapan işçi Muhammet Ali Kılıç (19), 5'inci kattan asansör boşluğuna düşüp öldü.

Olay, saat 18.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Yüzbaşı Varol Caddesinde bir apartmanın inşaatında meydana geldi. Muhammet Ali Kılıç, 5'inci katta çalıştığı sırada dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaptığı kontrolde Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıç'ın cansız bedeni otopsi için Kulu Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ KULU KONYA DHA