Konya'da İş Kazası: Abdulkadir Altıkat Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da İş Kazası: Abdulkadir Altıkat Hayatını Kaybetti

Konya\'da İş Kazası: Abdulkadir Altıkat Hayatını Kaybetti
24.07.2026 11:33
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Dış cephe kaplama ustası Abdulkadir Altıkat, yük asansöründe elektrik akımına kapılarak düştü.

KONYA'da yapımı devam eden bir plazanın dış cephe kaplamasını yapan Abdulkadir Altıkat, kullandığı yük asansöründe elektrik akımına kapılarak 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Yeditepe Caddesi'nde yapımı devam eden bir plazada meydana geldi. Dış cephe kaplama ustası Abdulkadir Altıkat, kaplamasını sürdürdüğü inşaatta bulunan yük asansörüne bindi. Asansör 7'nci kata geldiğinde Abdulkadir Altıkat, elektrik akımına kapılarak zemine düştü. Durumu fark eden iş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Altıkat'ın öldüğünü belirledi. Abdulkadir Altıkat'ın cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Konya'da İş Kazası: Abdulkadir Altıkat Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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