Konya'da İş Yerinde Yangın: 4 Kişi Tedavi Altında

Konya'da iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.
Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde zemin kattaki iş yerinde çıkan yangın, 4 katlı binaya yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Dumandan etkilenen 4 kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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