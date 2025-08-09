Konya\'da İsrail Karşıtı Protesto

Konya'da bir araya gelen vatandaşlar İsrail karşıtı protesto düzenledi.

Protestocular, kahve zinciri Starbucks'ın merkez Selçuklu ilçesi Kule İş Merkezi'ndeki şubesinin önünde bir araya geldi.

Katılımcılar, "Yürü kardeşim ayaklarını Kudüs gücü gelsin", "Özgür Filistin", "Tebrikler sayenizde 28 bin kadın, 14 bin çocuk, 4 bin yaşlı katledildi" yazılı pankartlar ile Filistin ve Türk bayrakları taşıdı.

Grup adına basın açıklamasını yapan Birlikte Diriliş Hareketi Başkanı Seyfullah Akyiğit, Müslümanların, ancak Allah için yaşayıp Allah için mücadele etmesi ve Allah için kardeşlerinin yanında durması gerektiğini söyledi.

İsrail'in 2 yıldır katliam ve soykırımlarını sürdürdüğüne dikkati çeken Akyiğit, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki müminlerden, Müslümanlardan bunu engelleyecek somut bir adım göremedik. Birileri kardeşlerimizi açlıktan şehit ederken biz burada kahvemizi yudumlayıp zevk ve sefa süremeyiz. Çünkü biz öyle bir necip milletin evlatlarıyız ki; Osmanlı gibi zalime haddini bildiren, mazlumun elinden tutan bir milletiz, elhamdülillah. Dedemiz, atamız Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul için dediği o sözünü bugün biz de Kudüs için söylüyoruz; 'Bu saatten sonra ya Kudüs'ü alırız, ya da Kudüs bizi alır.' Son olarak Starbucks'taki kardeşlerimize de sesleniyoruz: Allah aşkına, duruşunuz ümmete hayırlı olsun. Bu memlekete hayırlı bir tavır sergileyin. Allah için biz sizi seviyoruz. Siz bizim kardeşimizsiniz."

Basın açıklamasının ardından grup olaysız şekilde dağıldı.