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Konya'da İtfaiye Eri Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da İtfaiye Eri Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Konya'da kayınpederinin antenini tamir ettiği sırada dengesini kaybeden itfaiye eri Murat Tanık, 3. kat balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olay sonucunda Tanık, kurtarılamadı.

Konya\'da İtfaiye Eri Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti
17.12.2023 - 14:05,
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KONYA'da kayınpederinin antenini tamir ettiği sırada dengesini kaybedip, 3'üncü kat balkonundan düşen itfaiye eri Murat Tanık (44), hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kulu ilçesi Alparslan Mahallesi 139235 Sokak'ta Meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli itfaiye eri Murat Tanık, bir apartmanın 3'üncü katında oturan kayınpederinin balkonundaki anteni tamir etmeye başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Tanık, balkondan beton zemine düştü. Kanlar içinde kalan Tanık, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 çocuk babası Tanık, kurtarılamadı.

Kaynak: DHA
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