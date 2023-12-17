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Olay, saat 12.30 sıralarında Kulu ilçesi Alparslan Mahallesi 139235 Sokak'ta Meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli itfaiye eri Murat Tanık, bir apartmanın 3'üncü katında oturan kayınpederinin balkonundaki anteni tamir etmeye başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Tanık, balkondan beton zemine düştü. Kanlar içinde kalan Tanık, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 çocuk babası Tanık, kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Konya'da İtfaiye Eri Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika