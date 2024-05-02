Konya'da İvriz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sebze fidesi yetiştiriciliği yapıyor - Son Dakika
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Konya'da İvriz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sebze fidesi yetiştiriciliği yapıyor

Konya\'da İvriz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sebze fidesi yetiştiriciliği yapıyor

Konya'da İvriz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri, okul serasında yaptıkları sebze fidesi yetiştiriciliğiyle mesleki deneyim kazanıyor. Öğrenciler, "Tarım İvriz'de" projesi kapsamında okulun bahçesinde kurulan 515 metrekarelik serada sebze fidesi üretimi yapıyor. Tarımsal alandaki eğitimlerle geleceğe hazırlanan 55 öğrenci, öğrendikleri bilgiyi sahada uygulama fırsatı buluyor.

02.05.2024 11:53
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Konya'da İvriz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri, okul serasında yaptıkları sebze fidesi yetiştiriciliğiyle mesleki deneyim kazanıyor.

Öğrenciler, "Tarım İvriz'de" projesi kapsamında okulun bahçesinde kurulan 515 metrekarelik serada sebze fidesi üretimi yapıyor.

Tarımsal alandaki eğitimlerle geleceğe hazırlanan 55 öğrenci, öğrendikleri bilgiyi sahada uygulama fırsatı buluyor.

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında hazırlanan serada, domates, biber, salatalık gibi 10 türde 300 bin fide üretimi gerçekleştirdi.

Satışı yapılan fidelerden elde edilen gelir, okul ihtiyaçları ve yeni sera kurulumu için kullanılacak.

Okul müdürü Muhammed Mustafa Tıraş, öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bu doğrultuda hayata geçirilen proje için çok emek sarf ettiklerini aktaran Tıraş, ziraat mühendislerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin gecesini gündüzüne kattığını, zamanlarının çoğunu hazırlanan alanda geçirdiğini dile getirdi.

Tıraş, amaçlarının fide üretmek değil fidenin nasıl üretildiğini öğrencilere göstermek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu projemizde, öğrencilerimize tohuma nasıl can vereceğimizi, çimlendirme süreçlerinin nasıl olacağını, çimlendirme sürecinden sonra seraya alımlarının nasıl olacağını uygulamalı olarak öğrettik. Projemiz yüzde 100 başarıyla sonuçlandı. Öğrencilerimiz tohumun kaç günde çimlendiğini, tohumun atımını, tohumun çimlendikten sonraki sürecini, oluşabilecek hastalıkları ve hastalıkların önüne geçmeyi öğrendi."

Tarım bölümü öğretmeni Cansu Emir Gür de öğrenciler için çok verimli bir projenin yürütüldüğünü kaydetti.

Öğrencilerden Ayşe Beyza Zengin, fidelerle çok titiz bir şekilde ilgilendiklerini vurgulayarak, "Burada gördüğümüz eğitim, mesleki donanımımıza katkı sağladı." dedi.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da İvriz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sebze fidesi yetiştiriciliği yapıyor - Son Dakika

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