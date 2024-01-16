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Konya'da Kaçakçılık Operasyonunda 16 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Konya'da Kaçakçılık Operasyonunda 16 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi ve adli işlem başlatıldı.

Konya\'da Kaçakçılık Operasyonunda 16 Şüpheli Gözaltına Alındı
16.01.2024 - 11:23,
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Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında merkez Karatay ve Selçuklu ilçeleri ile Seydişehir ve Karapınar ilçelerinde operasyon düzenledi.

Polis, belirlenen iş yerleri ile araçlarda yaptığı aramalarda, yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen 1 çekici, 4 bin 870 kozmetik ürünü, 71 kilogram nargile tütünü, 500 bin boş makaron, 276 elektronik sigara, 46 cep telefonu, 15 ruhsatsız tabanca, çok sayıda lazer epilasyon cihazı, kompresör, harddisk ve cep telefonu aksesuarı ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Konya'da Kaçakçılık Operasyonunda 16 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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