Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı

Konya\'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da yapılan kaçakçılık operasyonlarında 828 bin boş makaron, 85 bin doldurulmuş sigara, 125 kilogram tütün ve daha birçok kaçak mal ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 129 sikke ve 92 tarihi eser niteliğinde obje bulundu. Toplamda 28 şüpheli gözaltına alındı.

14.05.2024 15:31
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Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik Karatay, Meram, Selçuklu ve Ereğli ilçelerinde belirlenen ev, iş yeri ve araçlara operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 828 bin boş makaron, 85 bin doldurulmuş sigara, 125 kilogram tütün, 183 kilogram nargile tütünü, 57 paket pipo tütünü, 800 puro, 9 bin 269 paket sigara, 282 elektronik sigara, 1317 elektronik sigara likidi, 31 kilogram elektronik sigara ham maddesi, 540 bandrol, 121 bin 500 sigara sarma kağıdı, 13 sigara dolum makinesi, 9 kompresör, 1 jelatinleme makinesi, 1 vakumlu şişe dolum makinesi, 3,5 litre kaçak içki, 30 litre etil alkol, 77 litre alkol aroması, 2 bin 750 alkol markalarına ait etiket, 78 gümrük kaçağı cep telefonu, 2 matkap seti, 1 akıllı saat, 1 bluetooth kulaklık, 1 powerbank, 61 parfüm, 4 el yapımı dinamit ve 2 bin 520 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis ekipleri, kent merkezinde bir araçta yaptıkları aramada, 129 sikke ve 92 tarihi eser niteliğinde obje buldu.

Operasyonlarda, 28 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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