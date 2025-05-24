Konya'da Kadına Şiddet: Eski Eş Tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da Kadına Şiddet: Eski Eş Tutuklandı

Konya\'da Kadına Şiddet: Eski Eş Tutuklandı
24.05.2025 11:10
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Sena Ceran, eski eşi Fatih Çiftçi'den şiddet gördüğünü ve adalet istediğini belirtti.

KONYA'da 1 yıl önce Fatih Çiftçi'den (28) boşanan Sena Ceran (25), uzaklaştırma kararına rağmen eski eşi tarafından defalarca darbedildi. 'Hürriyeti yoksun kılma' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılan Fatih Çiftçi tutuklanırken; 1 çocuk annesi Sena Ceran, "Ölmek istemiyorum. Adalet istiyorum. Kadın cinayeti olarak anılmak istemiyorum" dedi.

Eşinden yaklaşık 1 yıl önce uyuşturucu kullandığı iddiasıyla boşanan 1 çocuk annesi Sena Ceran, eski eşi Fatih Çiftçi'nin kendisini tehdit etmesi nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma sürecinde Ceran'ı darbeden Çiftçi hakkında uzaklaştırma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 'Hürriyeti yoksun kılma' suçundan dava açıldı. Bu süre zarfında eski eşini ve ailesini tehdit etmeye devam eden Çiftçi için Ceran'ın ağabeyi ve kardeşi şikayetçi oldu. Bunun üzerine Çiftçi'nin, Ceran'a karşı tehditleri çoğaldı. 18 Mayıs'ta da Çiftçi, eski eşi Ceran'ın çalıştığı markete giderek zorla dışarı çıkararak tekme ve yumrukla darbetti. Ceran, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Ceran, hastanedeki tedavisinin ardından yeniden şikayetçi oldu. Bunun üzerine Fatih Çiftçi, gözaltına alındı. 3 gün sonra da Fatih Çiftçi hakkında açılan dava karara bağlandı. Çiftçi 'Hürriyeti yoksun kılma' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

'YERDE DEFALARCA YUMRUKLAYARAK DARBETTİ'

Sena Ceran, "6 yıllık evliydik, gayet mutluyduk. Ama eşim madde illetine bulaştığı için boşanmak durumunda kaldık. Ancak boşandıktan sonra eşimin şiddet eğilimli hareketlerinden kurtulamadım. Sürekli peşimde dolanmaya ve beni takip etmeye devam etti. Son 1 yıl içerisinde çok fazla darp olayı yaşadım. Birkaç gün önce bıçaklı bir şekilde iş yerime baskına geldi. Beni dışarı sürükleyerek çıkardı. Yerde defalarca yumruklayarak darbetti. Beni bıçaklamaya çalıştı ancak elindeki bıçak kemerime geldiği için korundum. Ölmek istemiyorum. Adalet istiyorum. Benim bir evladım var, kadın cinayeti olarak anılmak istemiyorum" dedi.

'ELİMDEN GELENİ YAPTIM'

Sena Ceran, "Karşıdaki şahsın tedavi edilmesini istiyorum. Benim gözümün morluğu, vücudumdaki morluklar geçecek ama ruhsal bir şekilde fazla incindim. Kendi hayatıma normal bir şekilde devam etmek istiyorum. Evliliğimizde bana hiç şiddet göstermedi. Gayet normal bir evlilik yaşıyorduk. Eski eşimin madde kullanmasıyla kabus günlerimiz başladı. Eski eşimin tedavi olması için elimden geleni yaptım. AMATEM'e götürdüm. Ancak kurtaramadım. Eski eşimin ailesi de bu durumdan mustarip. Ailesi bile ona karşı uzaklaştırma aldılar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Konya'da Kadına Şiddet: Eski Eş Tutuklandı - Son Dakika

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