Konya'da kaldırımda anne ve kızını öldüren sürücüye 22,5 yıla kadar hapis istendi

Konya'da kaldırımda yürüyen anne ve kızına 113 kilometre hızla çarparak ölümlerine neden olan sürücü hakkında "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan sürücü Hasan K. hakkında hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Adli sicil ve nüfus kayıtları, kolluk tutanakları, müşteki beyanları ve sanık Hasan K'nin ifadelerine yer verilen iddianamede, sanığın olay günü caddede ticari taksisiyle 113 kilometre hızla kırmızı ışık ihlali yaparak geçtiği, daha sonra aracın direksiyon hakimiyetini kaybettiği, o esnada kaldırımda yürüyen anne Dilek (53) ve kızı Ecrin Öz'e (13) çarparak ölümlerine neden olduğu belirtildi.

İddianamede sürücü "asli kusurlu"

Çarpma anına ilişkin görüntülerin incelendiği bildirilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"Olay sonrası araç içerisinde bulunan kamera cihazı, çevre iş yerlerinden alınan güvenlik kamera görüntüleri ve şehir içi güvenlik kameralarının incelenerek bilirkişi heyetine verildiği, alınan raporda da sanığın kazanın oluşmasında asli kusurlu olduğu, ölenlerin ise herhangi bir kusurunun bulunmadığının tespit edildiği belirtilmiştir. Sanığın 113 kilometre saat hızla kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya neden olması sonrasında iki kişiye çarparak ölmelerine neden olduğu olayda bilinçli taksirle hareket ettiği anlaşılmıştır. Sanığın kanında yapılan incelemede alkol ve uyuşturucu maddeye rastlanılmadığı, atılı suçun da sabit olduğu anlaşılmıştır."

Sanık Hasan K'nin "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olay

Konya'da 15 Temmuz'da Fetih Caddesi Büyük Kumköprü Kavşağı mevkisinde kaldırımda yürüyen Dilek Öz ve kızı Ecrin Öz, Hasan K. idaresindeki 42 TT 154 plakalı taksinin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Yaralanan sürücü Hasan K. tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Kazanın yaşandığı yolda hız limitinin saatte 60 kilometre olduğu, sürücünün kırmızı ışık ve hız limiti ihlali yaptığı belirtilmişti.